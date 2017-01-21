Жозе Моуринью: "И де Хеа, и Ромеро важны для "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью опроверг слухи о возможном уходе из команды голкипера Серхио Ромеро. Для португальского специалиста 29-летний аргентинец так же важен, как и основной вратарь "МЮ" Давид де Хеа.

- Надеюсь, что и Ромеро, и де Хеа останутся, потому что они оба одинаково важны, - цитирует Sky Sports Моуринью. - Нет лучше вратаря, чем Давид. Нет лучше ему замены, чем Серхио, нет лучше профессионала, чем Серхио. Хочу, чтобы они оба оставались в "МЮ". Если "Бока Хуниорс" на самом деле хочет заполучить Ромеро, то я буду стараться отговорить игрока от перехода, потому что он нужен мне.

В текущем сезоне Ромеро принял участие всего в 5 матчах во всех турнирах, пропустив 1 гол и четырежды сыграв на ноль.