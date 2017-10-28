Жозе Моуринью: "Хотел бы получить опыт на чемпионате мира или Европы"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сообщил, что в будущем хотел бы возглавить национальную команду. По словам наставника, со временем он будет больше склонен к аналитической работе.

- В моей карьере наступит момент, когда я предпочту более аналитическую работу. Готовить за закрытыми дверями команду, у которой меньше матчей. После многих лет в футболе я хотел бы получить опыт на чемпионате мира или Европы, - цитирует Моуринью ESPN.