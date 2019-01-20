Жозе Моуринью: "Гвардьола и Клопп могут выбирать тех игроков, которые воплотят их идеи"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью намекнул, что руководство клуба не прислушалось к его идеям по трансферам. Он привел в пример "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", где тренеры определяют трансферную политику.

– Тренер должен быть сосредоточен не только на футболе, но и на подготовке к будущему. Это даже важнее, – цитирует BeInSport Моуринью. – Гвардьола и Клопп могут нанимать футболистов, которые смогут воплотить в жизнь их идеи. Когда Гвардьола прибыл, он не был чемпионом. Он сразу же купил целую группу новичков, тем же летом. Его поддержали во всех решениях. Сколько игроков из нынешнего состава "Ливерпуля" были до Клоппа в команде? Алиссон? Нет. Ван Дейк? Нет. Робертсон? Нет. Салах? Нет. Фирмину? Нет. Мане? Нет… Это работа. Возможность выбирать игроков, которые могут следовать за вашими идеями, дает совсем другие перспективы.