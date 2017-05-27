Жозе Моуринью: "Гризманн? Спросите у Вудворда"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что не знает, подпишет ли клуб контракт с нападающим "Атлетико" Антуаном Гризманном. По его словам, этот вопрос необходимо задать исполнительному директору "красных дьяволов" Эду Вудворду.

– Я без понятия, перейдет ли Гризманн в "МЮ", – приводит AS слова Моуринью. – Спросите об этом Эда Вудворда. Я ему сказал еще в марте, кого хочу видеть в составе. Теперь дело за ним. Это его задача, ведь в августе он будет отдыхать, а я – работать.

Сейчас у меня есть время отвлечься от футбола. Я доволен сезоном, трофеями, попаданием в Лигу чемпионов. Я хочу отдохнуть, провести время с семьей, друзьями.