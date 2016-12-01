Жозе Моуринью: "Где смотрел кубковый матч с "Вест Хэмом"? Секрет"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который не смог присутствовать на стадионе во время четвертьфинального матча Кубка лиги с "Вест Хэмом" (4:1), подчеркнул, что постоянно контактировал с командой. Специалист был дисквалифицирован за поведение во встрече 13-го тура внутреннего первенства с "молотобойцами" (1:1).

- Где я смотрел матч? Это секрет, - приводит BBC слова Моуринью. - Я находился в постоянном контакте со скамейкой. В перерыве я мог бы быть рядом с игроками или на привычном месте, но я доверяю своим помощникам и горжусь командой.