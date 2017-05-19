Жозе Моуринью: "Футбольным экспертам платят, чтобы они были честными, но некоторые лгут"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью обвинил некоторых футбольных экспертов во лжи в адрес его команды по ходу сезона. К примеру, в апреле бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер заявил, что португальский специалист должен радоваться, что его команда сыграла всего 9 матчей, а не жаловаться на травмы.

- Некоторые любят врать, - цитирует BBC Моуринью. - Им платят, чтобы они были честными и говорили на основании своих знаний, а некоторые лгут. С января мы провели 37 матчей. Провели полный сезон премьер-лиги минус один матч за 5 месяцев. У нас было четыре серьезных травмы, что ударило по составу. Защитники Джоунс и Смоллинг получили повреждения в течение одной недели. Тогда наш состав оказался настолько мал, что у нас появились большие проблемы.