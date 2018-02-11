Жозе Моуринью: " Футбольные боги были на стороне "Ньюкасла"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после поражения от "Ньюкасла" (0:1) в матче 27-го тура чемпионата Англии сказал, что игроки соперника бились как звери. По словам португальского специалиста, "сороки" сделали для победы все возможное и невозможное.

- Соперники сражались, будто звери. Надеюсь, они воспримут это за комплимент, - цитирует BBC Моуринью. - На их стороне были футбольные боги. А к нам это не относилось. Ради победы "Ньюкасл" сделал все возможное и невозможное. В этом очарование футбола.

Они играли за одно очко, держали мысль об этом в своих головах. Мы ошиблись в обороне и они открыли счет. Потом они уже думали только о том, как отдать все силы и не пропустить.

"МЮ" проиграл "Ньюкаслу", отставание от "Манчестер Сити" - 16 очков