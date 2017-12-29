Жозе Моуринью: "Физически Лукаку – просто монстр, но он человек, а не машина, и он устал"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поблагодарил нападающего Ромелу Лукаку за самоотдачу. Специалист подчеркнул, что не всегда удачные действия 24-летнего форварда в последних матчах – следствие усталости.

– Лукаку устал, – цитирует Mirror Моуринью. – Физически он просто монстр, да, но он не машина. В первую очередь, я должен быть благодарен Ромелу. Не болельщики, не эксперты, а я. На позиции центрального защитника или в полузащите футболисты могут контролировать расход энергии. Но я должен быть благодарен нападающему, отыгравшему 20 матчей по 90 минут.

Ему не везло в штрафной последние игры? Это говорит о том, что игрок действительно нуждается в отдыхе. Но этот парень восхитителен и для меня, и для команды, у меня нет к нему никаких претензий.

В этом сезоне Лукаку провел за "МЮ" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи. На данный момент он является лучшим бомбардиром команды.