Жозе Моуринью: "Фергюсон не оказывает влияния на "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что бывший наставник команды Алекс Фергюсон не оказывает влияния на его работу. Легендарный шотландец часто появляется в клубе, что и породило такие разговоры.

– Если честно, влияние Фергюсона очень невелико, – цитирует A Bola Моуринью. – Я ощущаю его поддержку. У меня всегда была его поддержка, он писал мне, мы обменивались сообщениями, когда я работал в Италии, Испании. Он не так часто появляется в клубе. Думаю, он чувствует себя совершенно свободным. Я ему говорил, что "МЮ" – его дом. Пару раз он ездил с нами в автобусе. Но не так часто.