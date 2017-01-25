22:07 25 января | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Фергюсон не оказывает влияния на "МЮ"

0
0
0

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что бывший наставник команды Алекс Фергюсон не оказывает влияния на его работу. Легендарный шотландец часто появляется в клубе, что и породило такие разговоры.

– Если честно, влияние Фергюсона очень невелико, – цитирует A Bola Моуринью. – Я ощущаю его поддержку. У меня всегда была его поддержка, он писал мне, мы обменивались сообщениями, когда я работал в Италии, Испании. Он не так часто появляется в клубе. Думаю, он чувствует себя совершенно свободным. Я ему говорил, что "МЮ" – его дом. Пару раз он ездил с нами в автобусе. Но не так часто.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ