Жозе Моуринью: "Феллаини говорит, что другому игроку за такое не дали бы красную"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (0:0) отметил, что судья встречи мог не удалять Маруана Феллаини за нарушение против Серхио Агуэро. На 84-й минуте поединка бельгиец "боднул" оппонента, который от этого упал на газон.

- Феллаини расстроен, - приводит ВВС слова Моуринью. - Он говорит, что другому игроку за такое нарушение не дали бы красную. Серхио Агурэро сыграл умно, и в последние минуты мы играли очень уставшими.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед"