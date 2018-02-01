Жозе Моуринью: "Феллаини был заменен из-за травмы, ему не повезло"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после поражения от "Тоттенхэма" в 25-м туре чемпионата Англии (0:2) рассказал, что полузащитник Маруан Феллаини получил травму. Бельгиец вышел на поле на 63-й минуте встречи, но спустя 7 минут был заменен.

- Феллаини покинул поле, потому что у него возникли проблемы с коленом, - цитирует пресс-служба клуба Моуринью. - Не повезло ему. Он вышел играть с энтузиазмом, но у него возникли проблемы со связками. Не думаю, что это нечто серьезное, но он сразу сказал, что не сможет продолжать играть. Погба? Нет, у него нет травмы. "МЮ" заменил его на Феллаини, чтобы попробовать разные варианты.