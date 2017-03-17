Жозе Моуринью: "FA и премьер-лиге наплевать на успехи английских клубов в Европе"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выразил уверенность в том, что руководству Футбольной ассоциации Англии и премьер-лиге безразличны успехи клубов в еврокубках. По словам специалиста, они могли бы пойти навстречу командам, которые выступают в Европе.

- Я могу понять, когда клубам не помогают в чемпионате Англии, но мне сложно понять, когда нет помощи в еврокубках. Я говорил об этом много раз, - приводит The Telegraph слова Моуринью. - Мне кажется, что премьер-лиге и FA наплевать на успехи команд в Европе. Им это неинтересно. Следующий матч "Манчестер Юнайтед" запланирован на воскресенье. Не понимаю, почему мы не можем поспать и провести игру в понедельник.