19:23 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "FA и премьер-лиге наплевать на успехи английских клубов в Европе"

0
0
0
0

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выразил уверенность в том, что руководству Футбольной ассоциации Англии и премьер-лиге безразличны успехи клубов в еврокубках. По словам специалиста, они могли бы пойти навстречу командам, которые выступают в Европе.

- Я могу понять, когда клубам не помогают в чемпионате Англии, но мне сложно понять, когда нет помощи в еврокубках. Я говорил об этом много раз, - приводит The Telegraph слова Моуринью. - Мне кажется, что премьер-лиге и FA наплевать на успехи команд в Европе. Им это неинтересно. Следующий матч "Манчестер Юнайтед" запланирован на воскресенье. Не понимаю, почему мы не можем поспать и провести игру в понедельник.

0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...