Жозе Моуринью: "Если верить таблице, есть команды, которые лучше "МЮ", но это не так"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уверен, что команда занимает несправедливо низкое место в турнирной таблице чемпионата Англии. По словам специалиста, в премьер-лиге нет команд, которые лучше манкунианцев.

- "Манчестер Юнайтед" занимает несправедливо низкое место в турнирной таблице, - приводит Sky Sports слова Моуринью. - Мы должны были набрать гораздо больше очков. Если верить таблице, то есть команды, которые лучше нас, но это не так.

Если бы мы выиграли во всех матчах, в которых должны были побеждать, то шли бы в районе третьего или четвертого места. Я рад прогрессу команды, но нам необходимо продолжать работать. Повторюсь, но при хорошей игре можно рассчитывать на хороший результат. Поэтому я не разочарован.