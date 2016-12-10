08:37 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Если верить таблице, есть команды, которые лучше "МЮ", но это не так"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уверен, что команда занимает несправедливо низкое место в турнирной таблице чемпионата Англии. По словам специалиста, в премьер-лиге нет команд, которые лучше манкунианцев.

- "Манчестер Юнайтед" занимает несправедливо низкое место в турнирной таблице, - приводит Sky Sports слова Моуринью. - Мы должны были набрать гораздо больше очков. Если верить таблице, то есть команды, которые лучше нас, но это не так.

Если бы мы выиграли во всех матчах, в которых должны были побеждать, то шли бы в районе третьего или четвертого места. Я рад прогрессу команды, но нам необходимо продолжать работать. Повторюсь, но при хорошей игре можно рассчитывать на хороший результат. Поэтому я не разочарован.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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defender_8

Если верить журналистам, то Жозе - великий тренер, но это не так.

09:25

Судья Ананас

Даааа! Маразм крепчает!!! Если Моур уже начал оправдываться,значит всё плохо уже...

09:24

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