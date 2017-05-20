Жозе Моуринью: "Если Руни что-то не устраивает, он не выносит это напоказ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью доволен отношением нападающего команды Уэйна Руни к работе. В нынешнем сезоне форвард играет не так часто, в 24-х матчах в премьер-лиге он забил пять мячей.

– В Руни хорошо то, что он полностью лоялен клубу, – цитирует AFP Моуринью. – Если его что-то не устраивает, он не выносит это напоказ. Если он расстроен, он не подает виду. Он ведет себя очень хорошо. Даже когда он получал травмы, всегда был доступен для команды. И мне он нужен именно сейчас, потому что у нас много проблем.