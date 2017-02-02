Жозе Моуринью: "Если не забиваешь, победить невозможно"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 23-го тура чемпионата Англии с "Халл Сити" (0:0) выразил сожаление по поводу отсутствия голов. Специалист отдал должное сопернику.

– Мы не забили, а если ты не забиваешь, то победить невозможно, – приводит BBC слова Моуринью. – Их голкипер был хорош. Нам нужен был гол, но времени не хватило. Думаю, игроки "Халл Сити" хотели проверить, как далеко это может зайти – как много им будет позволять арбитр. Соперник чувствовал себя комфортно. Они бьются за выживание, поэтому любое очко для них на вес золота.