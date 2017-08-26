Жозе Моуринью: "Если Ибрагимович докажет, что он лучший, то будет играть"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что Златану Ибрагимовичу не гарантировано место в составе команды. 35-летний швед подписал с "МЮ" контракт до конца сезона, но до января не выйдет на поле из-за травмы.

– Златан меня знает, – цитирует The Independent Моуринью. – Он знает, что я выбираю самых полезных для команды. Всегда так поступал. Если он докажет, что лучший, то будет играть. Если конкуренты не дадут ему этого сделать – такова жизнь. Но я всегда стараюсь быть честным с игроками. Я пытаюсь. Возможно, не все делаю верно. Но всегда стараюсь. Златан вольется в команду в середине сезона, когда у нас уже будет определенный стиль игры, сформируются функциональные звенья.

Мы хотим выставлять лучших игроков. Но если сегодня я играю со "Стоук Сити", а через два дня с "Бертоном", то как мне поступить? Я должен буду дать отдохнуть своим нападающим. Поэтому нам и нужен был форвард. Мы нашли игрока, который любит наш клуб, которого любим мы. Это еще один форвард в нашей обойме. Еще один опытный футболист. Нам предстоит много матчей, и все пригодятся. Мне нужен был форвард, потому что только с Рэшфордом и Лукаку мы не справимся.