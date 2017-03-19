Жозе Моуринью: "Если бы я мог, то выбрал бы победу в Лиге Европы, а не четвертое место в чемпионате"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 29-го тура чемпионата Англии против "Мидлсбро" (3:1) отметил, что команда нацелена на борьбу за четверку премьер-лиги и победу в Лиге Европы. По словам португальца, он не может выбрать приоритетную задачу, потому что есть риск не попасть в Лигу чемпионов.

- Мы будем бороться и за Лигу Европы, и за четверку в чемпионате, - приводит пресс-служба "МЮ" слова Моуринью. - Если бы я мог выбирать, то выбрал бы Лигу Европы, потому что победа так же дает место в Лиге чемпинов, но еще это и трофей. Это наш престиж в Европе и возможность сыграть в Суперкубке УЕФА.

Но я не могу этого сделать, потому что есть риск не выиграть Лигу Европы. Я знаю, что у "Челси", "Тоттенхэма", "Ливерпуля", "Арсенала", "Манчестер Сити" нет матчей в Европе, но мы будем сражаться так же, как сделали это в матче с "Мидлсбро".