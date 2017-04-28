Жозе Моуринью: "Думаю, "Манчестер Сити" финиширует в четверке"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после перенесенного матча 26-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (0:0) высказал мнение, что его команде вряд ли удастся опередить в турнирной таблице "горожан" по итогам сезона. После 33 матчей команда Хосепа Гвардьолы занимает четвертое место и опережает "красных дьяволов" на одно очко.

– Думаю, "Манчестер Сити" финиширует в четверке, – цитирует Goal.com Моуринью. – Учитывая их календарь оставшихся игр, я в этом практически не сомневаюсь. Мне кажется, что наша команда должна бороться за попадание в Лигу чемпионов с "Арсеналом" и "Ливерпулем".

Но реальность такова, что мы, в отличие от остальных, еще участвуем в Лиге Европы, и в полуфинале этого турнира нас ждут тяжелые матчи с "Сельтой". Кроме того, у нас есть серьезные проблемы по количеству травмированных.