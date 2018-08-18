Жозе Моуринью: "Думаю, "Ливерпуль" пытается купить титул"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что "Ливерпуль" сделал фантастические инвестиции в летнее трансферное окно. "Красные" приобрели голкипера Алиссона, хавбеков Джердана Шачири, Наби Кейта и Фабинью.

- Думаю, "Ливерпуль" пытается купить титул, - цитирует Моуринью Manchester Evening News. - Но когда я говорю "купить", то имею в виду прекрасные инвестиции. "Тоттенхэм" также преуспел в том, что сохранил ведущих игроков. У "Челси" и "Манчестер Сити" фантастические составы.

Моуринью возглавляет "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. Под его руководством "красные дьяволы" выигрывали Лигу Европы.