Жозе Моуринью: "Думаю, "Ливерпуль" пытается купить титул"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что "Ливерпуль" сделал фантастические инвестиции в летнее трансферное окно. "Красные" приобрели голкипера Алиссона, хавбеков Джердана Шачири, Наби Кейта и Фабинью.
- Думаю, "Ливерпуль" пытается купить титул, - цитирует Моуринью Manchester Evening News. - Но когда я говорю "купить", то имею в виду прекрасные инвестиции. "Тоттенхэм" также преуспел в том, что сохранил ведущих игроков. У "Челси" и "Манчестер Сити" фантастические составы.
Моуринью возглавляет "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. Под его руководством "красные дьяволы" выигрывали Лигу Европы.
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