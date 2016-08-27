Жозе Моуринью: "Думал, из "Баварии" прибегут в Манчестер, чтобы забрать Швайнштайгера"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, комментируя ситуацию вокруг полузащитника команды Бастиана Швайнштайгера, ответил на критику в свой адрес со стороны генерального директора "Баварии" Карла-Хайнца Румменигге. Напомним, тот выражал недовольство тем, что Швайнштайгер переведен в дубль.

– Если честно, услышав высказывания представителей "Баварии", я подумал, что они сейчас же прибегут в Манчестер, чтобы забрать к себе Швайнштайгера, – цитирует A Bola Моуринью. – Но нет, так не случилось. Почему-то господин Румменигге не обратился к нам, чтобы вернуть его.