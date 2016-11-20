18:06 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Другие команды в лучших условиях, чем "МЮ"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что ему потребуется время для выстраивания чемпионской команды. Португалец ссылается на то, что у конкурентов другая ситуация.

– У других команд лучше условия, – цитирует A Bola Моуринью. – Как давно Венгер управляет "Арсеналом"? А сколько Покеттино руководит "Тоттенхэмом"? "Ливерпуль" и "Челси" не играют в еврокубках, и у них между матчами целая неделя, по ходу которой они отдыхают и тренируются. Премьер-лига очень сложна, и это все должны понимать. Но мы уверены в себе, результаты придут.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Проба положительна

Задолбал ныть уже!! Сказал бы, что у него и фцтболисты хреновые!

18:29

Ботаникум

"Карнейра" тебе в помощь, Жозе!!!

18:17

shpasic

:D Жозе, ты выигрывал чемпионат Англии, Италии и Испании - сколько лет на это ушло? один-два сезона.

18:16

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