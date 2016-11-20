Жозе Моуринью: "Другие команды в лучших условиях, чем "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что ему потребуется время для выстраивания чемпионской команды. Португалец ссылается на то, что у конкурентов другая ситуация.

– У других команд лучше условия, – цитирует A Bola Моуринью. – Как давно Венгер управляет "Арсеналом"? А сколько Покеттино руководит "Тоттенхэмом"? "Ливерпуль" и "Челси" не играют в еврокубках, и у них между матчами целая неделя, по ходу которой они отдыхают и тренируются. Премьер-лига очень сложна, и это все должны понимать. Но мы уверены в себе, результаты придут.