Жозе Моуринью: "Доволен игрой. "МЮ" выглядит солидно"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над "Лестером" (2:0) в матче 3-го тура чемпионата Англии остался доволен игрой команды. "Манчестер" добился третьей победы подряд и лидирует в турнирной таблице.

– Мы хорошо играли. При счете 0:0 итог мог быть любым, – цитирует Моуринью пресс-служба "МЮ". – "Синяя стена" действовала очень организованно. Я всегда говорю об этом. Соперник отлично защищался.

Если описать мою команду одним словом, то я бы сказал – солидная. Игроки мотивированы, запасные ждут шанса. У нас есть разные варианты игры. Я очень доволен первыми месяцами насттупившего сезона.

В прошлом сезоне мы тоже начали с трех побед. Однако тогда мы не показывали хорошей игры. Сейчас же есть и результат, и игра.