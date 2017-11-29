Жозе Моуринью: "Должны были забивать "Уотфорду" голов семь"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над "Уотфордом" (4:2) в матче 14-го тура чемпионата Англии отметил, что его подопечные могли выиграть крупнее, чтобы не допустить нервной концовки встречи.

– Мы должны были забивать сопернику голов семь, – цитирует сайт "Юнайтед" Моуринью. – Мы опасно играли в атаке на протяжении всего матча. Мы могли забить больше еще в первом тайме, чтобы убить интригу. Однако мы немного потеряли концентрацию и позволили "Уотфорду" забить два мяча. У нас было много шансов, но мы их упустили. Это футбол. Хорошо, что Лингард смог убить всю интригу.