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02:46 | Футбол — Англия

Жозе Моуринью: "До возвращения Ибрагимовича Лукаку будет играть"


Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что не может дать отдых своему нападающему Ромелу Лукаку. По словам португальца, это невозможно до возвращения на поле Златана Ибрагимовича.

- Без Ибрагимовича мы обязаны постоянно использовать Лукаку, - приводит Goal.com слова Моуринью. - Маркус Рэшфорд может играть на других позициях. До появления Златана мы не сможем дать отдохнуть Ромелу. Сборная Бельгии? Это ответственность Роберто Мартинеса. Это его решение - задействовать Лукаку или нет. Я не могу ему ничего советовать.

 

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