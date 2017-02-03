Жозе Моуринью: "До лета мне нечего сказать про трансферы"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что не будет тратить время на разговоры о переходах, так как трансферное окно уже закрыто. По информации СМИ, летом Антуан Гризманн может перебраться в стан "Красных дьяволов".

- Следующее трансферное окно откроется летом, поэтому я думаю, что до лета мне вам нечего сказать по поводу переходов, - цитирует Sky Sports Моуринью. - Нужно оставаться реалистами. Разговоры о возможных сделках - пустая трата времени. Слухи об интересе "МЮ" просто подарок для игроков и их агентов, которые получают возможность говорить о заинтересованности в них. Это просто помогает им улучшить свое положение, но это не очень хорошо для нас.