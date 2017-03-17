Жозе Моуринью: "Для покупки лучших футболистов "МЮ" необязательно играть в Лиге чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что для осуществления громких трансферов клубу необязательно попадать в Лигу чемпионов на следующий сезон. На данный момент "красные дьяволы" занимают шестое место в чемпионате Англии, отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть очков, но имея две игры в запасе.

– Считаю "Манчестер Юнайтед" очень мощным клубом, – цитирует Daily Mail Моуринью. – Не думаю, что команде обязательно участвовать в Лиге чемпионов, чтобы быть в состоянии приобрести лучших игроков.

Прошлым летом мы подписали футболистов, которые могли быть участниками текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Златан Ибрагимович из "ПСЖ", Генрих Мхитарян из дортмундской "Боруссии", Поль Погба из "Ювентуса". Мы сумели осуществить эти трансферы, потому что футболисты знали, что в "Манчестер Юнайтед" приглашают не каждый день.

В связи с этим я не думаю, что непопадание в Лигу чемпионов станет проблемой при работе на трансферном рынке. Более того, если какой-то футболист не захочет к нам перейти в момент, когда мы находимся вне главного еврокубка, тогда я буду рад, что он не перешел.