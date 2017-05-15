Жозе Моуринью: "Для "Манчестер Юнайтед" завоевание трофеев важнее места в топ-4"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что команда сосредоточена на борьбе за трофеи, а не на попадании в первую четверку чемпионата Англии. Специалист предположил, что некоторые клубы из топ-4 премьер-лиги хотели бы оказаться на месте "Красных дьяволов".

- Для "Манчестер Юнайтед" завоевание трофеев более важно, чем место в первой четверке. Будет хорошо, если мы сможем выиграть еще несколько турниров, - приводит Goal.com слова Моуринью. - Нам известно о том, что проигрыш в финале Лиги Европы лишит нас возможности выхода в Лигу чемпионов. Но мы будем бороться за победу. Может быть, клубы из первой четверки чемпионата Англии хотели бы оказаться на нашем месте.

Напомним, что в финале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" встретится с "Аяксом". Матч пройдет 24 мая, начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.