Жозе Моуринью: "Для "Ливерпуля" этот матч был сложнее, чем для "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ничьей с "Ливерпулем" (0:0) в матче 8-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что встреча получилась тяжелой. По словам португальского специалиста, его подопечные контролировали ход встречи.

– Была очень сложная игра, но больше для "Ливерпуля", чем для нас, – приводит BBC слова Моуринью. – Мы контролировали ход встречи на протяжении длинных отрезков, очень хорошо начали матч.

Давид Де Хеа сделал хорошие сэйвы, но те моменты были вне контекста, мы все контролировали, в том числе и свои эмоции.

С точки зрения оборонительной тактики, мы действовали очень здорово. У нас были хорошие моменты, думаю, Златан мог забить, но нам не хватало остроты в центре. Думал, мы будем больше проникать в штрафную.

Мы не хотели все время контролировать мяч, знали, что "Ливерпуль" будет прессинговать. Мы знаем, что эта команда очень высоко прессингует сразу после потери мяча. Нам надо было адаптироваться к этой ситуации, думали, что сможем забить и победить, но "Ливерпуль" – очень хорошая команда.