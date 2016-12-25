Жозе Моуринью: "Для Ибрагимовича 35 лет - то же самое, что и 25"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что нападающий Златан Ибрагимович не теряет свой уровень. По словам наставника, он остается топ-игроком и в 35 лет.

– Я очень рад за Ибрагимовича. Наверное, кто-то думал, что он был топ-нападающим, но в 35 лет больше им не является, – цитирует Моуринью Sky Sports. – Но для него 35 лет – то же самое что и 25, а французкая лига не отличается от английской.

Он забивает голы и хорошо играет. Я очень рад за него, потому что он закончит карьеру на высоком уровне, а не в Америке или Китае. Он на самом верху.

У него отличная статистика, а может стать еще лучше. Он не бьет пенальти, что тоже удивляет. Другие нападающие забивают много пенальти. Златан бил только 1 пенальти в 17 матчах. В общем моей радости нет предела.