17:16 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Для Эллардайса работа в сборной была работой мечты"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что на его отношение к Сэму Эллардайсу не повлияла причастность того к коррупционному скандалу. Напомним, Эллардайс был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Англии в связи со скандалом, вызванным журналистским расследованием.

– Мне очень жаль, что такое случилось, – цитирует Daily Mail Моуринью. – Я знаю, что это была работа мечты для Сэма. Я его люблю и уважаю. Произошедшее никак не отразится на наших отношениях. Все это происходит между ним и руководством сборной.

 

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