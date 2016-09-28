Жозе Моуринью: "Для Эллардайса работа в сборной была работой мечты"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что на его отношение к Сэму Эллардайсу не повлияла причастность того к коррупционному скандалу. Напомним, Эллардайс был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Англии в связи со скандалом, вызванным журналистским расследованием.

– Мне очень жаль, что такое случилось, – цитирует Daily Mail Моуринью. – Я знаю, что это была работа мечты для Сэма. Я его люблю и уважаю. Произошедшее никак не отразится на наших отношениях. Все это происходит между ним и руководством сборной.