Жозе Моуринью: "Де Хеа хочет остаться в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что клуб рассчитывает сохранить в своем составе вратаря Давида Де Хеа. Ранее появилась информация о том, что "красные дьяволы" готовят новый контракт для 27-летнего испанца. Действующее соглашение рассчитано до лета 2019 года.

"МЮ" готовит новый контракт для де Хеа

– Мы любим его и хотим, чтобы он остался, Давид сам этого хочет, – цитирует Goal Моуринью. - Вратарь – это игрок. Порой люди забывают об этом. Голкиперы выигрывают матчи и титулы. Так что он также важен, как и другие игроки. История о том, что "Я бы заплатил за нападающего, но не вратаря" старомодна. Сейчас рынок понимает это, я рад за вратарей.

Что касается Давида, это коллективная ситуация – она включает игрока, его агента и "Манчестер Юнайтед".

Агент не организует войну, пытаясь добиться своих целей. Он уважает клуб, уважает игрока. Тот всегда хотел остаться и был бы счастлив сделать это. Клуб понимает, насколько он важен.

В первом туре чемпионата Англии "МЮ" обыграл "Лестер" (2:1). Во втором туре манкунианцы на выезде встретятся с "Брайтоном" (19 августа, начало – 18.00 по московскому времени).