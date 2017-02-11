Жозе Моуринью: "Чемпионом станет команда, играющая от обороны"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью остался доволен игрой команды в матче чемпионата Англии с "Уотфордом" (2:0). Также он в очередной раз защитил контратакующий стиль игры.

– Нам нужно было побеждать, – цитирует ВВС Моуринью. – Шестнадцать матчей без поражений – это отличная серия. Идеальнее она была бы, если бы у нас на две или три ничьи меньше оказалось на своем поле. Мы не та команда, которая забивает много мячей, поэтому нам важно сохранять ворота в неприкосновенности. И я доволен производительностью. Гол в ворота соперника был неизбежен. И рад, что встречаются в этом туре "Ливерпуль" с "Тоттенхэмом". Кто-то потеряет очки.

"Челси" сейчас очень хорошо защищается, массивно. В нынешней ситуации чемпионат выиграет команда, которая играет от обороны и контратакует. Таков футбол.