Жозе Моуринью: "Челси" фаворит сезона, потому что чемпион"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что "Челси" стал сильнее, чем был в прошлом году. По его словам, лондонцы являются фаворитами турнира из-за того, что являются действующими чемпионами.

- Говорят, что "Челси" потерял важного полузащитника. Но ведь это не проблема, если ты покупаешь Бакайоко и Дринкуотера. Проблема - это когда продаешь, но никого не покупаешь. Сейчас "Челси" даже сильнее.

Любой из семи топ-клубов премьер-лиги способен бороться за чемпионство. Но "Челси" фаворит, потому что чемпион становится им в следующем сезоне автоматически.