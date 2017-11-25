Жозе Моуринью: "Буду честен, "Брайтон" был очень хорош в матче с "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над "Брайтоном" в матче 13-го тура чемпионата Англии (1:0) отдал должное сопернику. Также он отметил, что главное - это набранные очки, а не количество забитых голов.

- Я хочу быть честным и сказать о "Брайтоне" то, что он заслуживает, так как они заслуживают большего, чем сегодняшний результат, - цитирует BBC Моуринью. - Соперник играл очень хорошо, у них была хорошая оборона. Честно говоря, я считаю, что "Брайтон" был очень хорош сегодня. Думаю, что у "МЮ" было больше победного духа. Не жалею, что не выпустил много атакующих игроков. Иногда это реальность футбола, слишком много атакующих игроков на поле вносит дисбаланс и не всегда гарантирует сильное нападение. Самое главное - это очки.