Жозе Моуринью - болельщикам "Челси": "Пока Иуда - ваш номер один"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 1/4 финала Кубка Англии против "Челси" (0:1) отметил, что он останется лучшим для болельщиков на "Стэмфорд Бридж" до тех пор, пока кто-либо не превзойдет его достижение по числу выигранных с командой трофеев. Во время поединка фанаты "синих" распевали оскорбительные для португальца кричалки.

- Они могут кричать все, что только захотят, - приводит пресс-служба "МЮ" слова Моуринью. - Но до тех пор, пока у них не появится тренер, который выиграет для них четыре титула, я буду номером один. Когда у них появится такой человек, я буду номером два. Но пока Иуда - номер один.