Жозе Моуринью: "Более атакующий стиль? Сыграем с "Ливерпулем" в 9 нападающих"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью остался недоволен советом журналиста сыграть в более атакующий футбол с "Ливерпулем"​ в матче 8-го тура чемпионата Англии.

– Более атакующий стиль? Выйдем на поле с одним защитником и девятью нападающими, не переживайте, - приводит пресс-служба клуба слова Моуринью. - Конечно. Сыграем с одним защитником и перейдем на новую схему – это будет эволюция "W". Не беспокойтесь.

Матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" состоится завтра, 14 октября, и начнется в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.