Жозе Моуринью: "Без Погба у нас в полузащите было бы двое детей"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 1-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (2:1) отметил полузащитника Поля Погба. По его словам, без него линия полузащиты состояла из детей.

– Погба был монстром. Мы думали, он сыграет 60 минут, но он выдержал больше 80, – цитирует Моуринью Sky Sports. –

Решение выпустить Погба в стартовом составе было не трудным. Все зависело от него самого. Андер Эррера травмирован, поэтому было только два варианта. Это Скотт Мактомини и Погба.

Если б я выпустил Скотта, в полузащите у меня было бы двое детей и новичок (Мактомини, Андреас Перейра и Фред). Поэтому я попросил Поля выйти. Он был очень хорош.