Жозе Моуринью: "Без Кубка лиги английский футбол может стать лучше"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над "Бертоном" (4:1) в 1/16 финала Кубка лиги отметил, что английский футбол ничего не потерял бы без этого турнира. По его словам, у игроков тогда осталось бы больше сил на еврокубки.

- Сможет ли английский футбол стать лучше без Кубка лиги? Может быть, - приводит ВВС слова Моуринью. - Возможно, тогда у нас будет больше сил на еврокубки. А вообще любой турнир важен для "Манчестер Юнайтед". И это должны понимать игроки. Мы должны уважать этот турнир и соперников.