Жозе Моуринью: "Арбитр матча наверняка разочарован"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью снова остался недоволен решением арбитров. В матче чемпионата Англии против "Саутгемптона" (0:0). По его словам, Крэйг Поусон должен был назначать пенальти после фола Маи Йосиды.

- Мы сделали достаточно для победы, - цитирует BBC Моуринью. - У Крэйга Поусона сегодняшний наверняка тоже вышел разочаровывающим, ведь он фанастический арбитр, один из лучших в Европе.

Я очень недоволен назначением пенальти, но не работой Поусона, он отработал неплохо и принял очень смелое решение.

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