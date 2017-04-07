Жозе Моуринью: "10 ничьих лучше, чем 5 побед и 5 поражений"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что 10 ничьих лучше, чем 5 поражений и 5 побед. Подопечные португальского специалиста в этом сезоне 10 раз сыграли вничью на своем поле. Также Моуринью назвал игроков, которые не помогут команде в поединке 32-го тура чемпионата Англии против "Сандерленда".

– С "Сандерлендом" Руни не сыграет, Янг травмирован, как и Смоллинг, Мата и Джоунс, – цитирует BBC Моуринью. – 10 ничьих на "Олд Траффорд"? Это долгосрочный результат, это лучше, чем 5 побед и 5 поражений. Тем не менее, ничья – это плохой результат, но мы сильны дома. "МЮ" проиграл в родных стенах только один матч.