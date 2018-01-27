Жозе Моуриньо: "Санчес добавил зрелости команде, Рэшфорд на его месте не сделал бы голевую передачу"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над "Йовил Таун" в матче 1/16 финала Кубка Англии (4:0) отметил, что матч не был простым. Также он выразил восхищение Алексисом Санчесом, который в дебютном матче отметился голевой передачей.

- Матчи Кубка Англии могут оказаться сложными, если подойти к ним с неправильным отношением, - цитирует BBC Моуринью. - В первом тайме соперник оказал сильное сопротивление, давил и агрессивно играл. Но во втором тайме мы контролировали игру и имели больше пространства.

Алексис Санчес – фантастическое дополнение нашей команды, все довольны тем, что он пришел. Хорошие игроки хотят играть с хорошими партнерами. У нас есть фантастическая группа атакующих игроков, и он один из них теперь. Его первый голевой пас – это действие, которое такой игрок, как Маркус Рашфорд, может не совершить из-за нервов. Чилиец добавляет зрелости и класса.