Жоржинью: "Я абсолютно в восторге от того, что буду в "Челси"

Новичок "Челси" Жоржинью выразил радость по поводу трансфера в лондонский клуб. Он подписал с лондонцами контракт на пять лет.

– Я абсолютно в восторге от того, что буду в "Челси", – цитирует официальный сайт лондонцев Жоржинью. – Нелегко стать частью такой большой команды. Поэтому очень рад. Будет приятно поиграть в такой интенсивной лиге за команду, которая борется только за победу.

Директор "Челси" Марина Грановская тоже выразила радость по поводу трансфера.

– Мы рады, что Жоржинью решил присоединиться к "Челси", – отметила она. – Он был одним из самых востребованных полузащитников в Европе и станет важным членом команды. Он уже показал, что умеет добиваться успеха под руководством Маурицио Сарри.