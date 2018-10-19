Жоржинью: "Сарри великолепен. "Челси" наслаждается игрой под его руководством"

Полузащитник "Челси" Жоржинью заявил, что ему нравится жить в Лондоне. 26-летний итальянец также добавил, что вся команда наслаждается игрой под руководством Маурицио Сарри.

- Сарри великолепен, - цитирует Жоржинью Football Italia. - Вся команда наслаждается игрой под его руководством и стремится повысить свой уровень. Мои одноклубники - прекрасные люди. Я люблю этот клуб, люблю Лондон. Моя роль - давать ритм игре, помогать и нападающим, и защитникам. Надеюсь завоевать пару медалей в конце сезона.

Жоржинью перешел в "Челси" 14 июля 2018 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей за "синих" и забил 1 гол.

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