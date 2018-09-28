Жоржинью рассказал, почему выбрал "Челси"

Полузащитник "Челси" Жоржинью заявил, что перешел в этот клуб из-за главного тренера Маурицио Сарри. 26-летний хавбек играл под руководством итальянского специалиста в "Наполи".

- Приезд Сарри в "Челси" сыграл огромную роль в моем переходе, - цитирует Жоржинью ESPN. - А также величие этого клуба. У нас с Сарри хорошие отношения. Он всегда шутит со мной. Он очень много работает над тактическими аспектами игры. Вы можете видеть это, когда наблюдаете за играми "Челси".

Жоржинью присоединился к "Челси" 14 июля 2018 года. В текущем сезоне он провел 7 матчей за "синих" и забил 1 гол.

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