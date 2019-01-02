Жоржинью: "Мама повлияла на мое решение перейти в "Челси"

Полузащитник "Челси" Жоржинью признался, что перед переходом в стан "аристократов" обсуждал с мамой выбор команды прошлым летом, сообщает Sky Sports.

Летом 2018 года 27-летний итальянский хавбек выступал за "Наполи" и получил предложения от "Челси" и "Манчестер Сити"​. Жоржинью выбрал "аристократов", позже экс-тренер "Наполи" Маурицио Сарри возглавил этот клуб.

– Я рад, что выбрал в итоге именно в "Челси". Я доволен, что оказался здесь. На мое решение оказала большое влияние моя мама. Каждое свое решение я обсуждаю с ней. Переход в "Челси" мы тоже с ней обговаривали, – цитирует Жоржинью Sky Sports.

В текущем сезоне Жоржиньо сыграл 21 матч за "Челси" и забил один гол.