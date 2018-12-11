Жорже Мендеш: "Слухи об уходе Моуринью из "Манчестер Юнайтед" не соответствуют действительности"

Агент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью Жорже Мендеш​ заявил, что 55-летний португальский специалист счастлив находиться в клубе и не собирается его покидать, сообщает The Telegraph.

Ранее сообщалось, что нынешний тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино возглавит "Манчестер Юнайтед" после сезона-2018/2019.

– Снова появились слухи об уходе Моуринью из "Манчестер Юнайтед", – цитирует Мендеша The Telegraph. – Это абсолютно не соответствует действительности. Жозе очень счастлив в клубе, а клуб очень доволен им. У него долгосрочный контракт с "Манчестер Юнайтед", и он в полной мере привержен идеи клуба построить настоящий проект-победитель.