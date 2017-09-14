Жорже Мендеш и Райола борются из-за Деле Алли

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли в ближайшее время объявит имя своего нового агента. По информации The Times, за право представлять интересы 21-летнего англичанин борются самые известные агенты мира – португалец Жорже Мендеш и итальянец Мино Райола. Каждый из них уже связывался с родственниками футболиста.

Напомним, что ранее агентом Алли был Роб Сегал, представлявший его интересы с тех пор, как хавбек в 15 лет играл за "Милтон Кейнс Донс". Но футболист расторг с ним контракт в прошлом месяце.

В нынешнем сезоне Алли отметился уже двумя голами в четырех матчах чемпионата Англии.