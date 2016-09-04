Жиру пытался убедить Сиссоко перейти в "Арсенал"

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру рассказал, что пытался убедить партнера по команде Муссу Сиссоко перебраться в "Арсенал". Однако 27-летний полузащитник решил сменить "Ньюкасл" на "Тоттенхэм".

- Я говорил Сиссоко, чтобы он переходил в "Арсенал", - цитирует Goal Жиру. - Однако я до конца не знал, что он сделает в итоге. Переход в "Тоттенхэм" - хорошо для него. Думаю, что это был довольно длинный месяц для него, но хорошо, что в последние минуты все закончилось лучшим образом для него. "Тоттенхэм" - отличная команда в премьер-лиге. Очевидно, что мы все хотели только лучшего для него после успешного Euro-2016. Тем не менее надеюсь, что он не будет хорош в играх против нас.