Жиру попал в заявку "Челси" на матч с "Уотфордом"

Стал известен состав "Челси" на матч чемпионата Англии против "Уотфорда". Новичок лондонцев Оливье Жиру попал в число запасных. Француз перешел в "Челси" этой зимой из "Арсенала" и еще не успел провести ни одного матча за новый клуб.

Полнсостью заявка "Челси" выглядит следующим образом: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес, Бакайоко, Канте, Дзаппакоста, Вилилан, Азар, Педро. Запасные - Кабальеро, Рюдигер, Эмерсон, Дринкуотер, Фабрегас, Хадсон-Одои, Жиру.

Матч "Уотфорд" - "Челси" начнется в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.