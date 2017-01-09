Жиру подтвердил, что продлит контракт с "Арсеналом"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру заявил, что он близок к продлению контракта с клубом. 30-летний француз выступает за "Арсенал" с 2012 года, провел за клуб 206 матчей, забил 91 мяч и отдал 39 голевых передач. Действующее соглашение с Жиру рассчитано до июня 2018 года.

– Мы близки к продлению контракта, – цитирует Telefoot Жиру. – Это знак доверия, ведь мне хочется продолжить свою карьеру здесь, в семье, где я чувствую себя очень хорошо. Когда я говорил с Венгером, он сказал мне, что я важный игрок для команды. Я знаю, на что способен и буду терпеливым, трудолюбивым, чтобы дождаться своего звездного часа.